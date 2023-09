Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Sattelzug durchbricht die Leitplanke und kippt um - Fahrer leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Montag, 11.09.2023, ist ein Sattelzug auf der BAB 2, Anschlussstelle Herrenhausen ins Schleudern gekommen und umgekippt. Der 42-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beim Unfall wurde er leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall gegen 10:30 Uhr. Der 42-jährige Sattelzug-Fahrer fuhr auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin. An der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen übersah dieser aus bislang unbekannten Gründen das Stauende und musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Durch die Bremsung schaukelte sich der geladene Klärschlamm auf und der Auflieger kam ins Schleudern. Der Sattelzug durchbrach die Schutzplanke und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 42-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte ihn medizinisch. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der Sattelzug verlor durch den Unfall die Ladung und weiterhin lief Kraftstoff aus dem Fahrzeug heraus. Die Reinigungsmaßnahmen dauern noch an. Für alle Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen entstehen erhebliche Behinderungen, die vermutlich bis in die Abendstunden andauern werden. /san, nash

