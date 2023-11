Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Konz (ots)

Am Montag, den 20.11.23, gegen 07.00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Konz, Roscheider Straße, an der Einmündung zum Kreisverkehrsplatz in Höhe des dortigen Lidl-Marktes. Hierbei fuhr ein weißer Pkw auf einen dunklen Pkw auf. Beide kamen aus Richtung Konz-Roscheid. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der geschätzte Sachschaden an einem der beteiligten Pkw beträgt ca. 2000.- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz in Verbindung zu setzen, Tel. 06501-92680.

