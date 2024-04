Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 06./07.04.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag / Sonntag, 06./07.04.2024

Altkreis Aurich

Verkehrsgeeschehen

Aurich - Unfall mit Sachschaden nach Überholmanöver

Auf der Oldersumer Straße kam es am frühen Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden. Eine 86-jährige Ihlowerin fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Aurich und überholte in Höhe Rahe einen Traktor mit angehängtem Güllefass. Ein entgegenkommender Pkw führte ein Bremsmanöver durch, so dass ein Zusammenstoß ausblieb. Jedoch touchierte die Unfallverursacherin beim Wiedereinscheren den Traktor und verursachte hierdurch Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mülltonnen gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten unbekannte Personen ein Privatgrundstück in der Zingelstraße und entwendeten hier 2 blaue Mülltonnen. Da dies nicht ganz geräuschlos geschehen sein dürfte, bittet die Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen des Tatgeschehens unter 04941-6060 melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Motorradfahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Greetsieler Straße zur Mühlenstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 37-Jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Kraftradfahrer befuhr die Mühlenstraße in Richtung Manslagt und wurde durch einen 44-jährigen Autofahrer übersehen, welcher von der Greetsieler Straße nach links in die Mühlenstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der 37-jährige Mann zu Boden. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Norden - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Samstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:00 Uhr einen schwarzen BMW der 5er-Reihe an der rechten Fondtür. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Gewerbestraße in Norden abgestellt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 921 -115 entgegen.

Hage - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Abend des 06.04.2024, gegen 18:30 Uhr, auf der Hagermarscher Straße in Hage. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Am Mühlenstück touchierte die bislang unbekannte Verursacherin mit ihrem schwarzen Mercedes einen entgegenkommenden grauen VW Golf und entfernte sich im Anschluss an die Kollision, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 921 -115 zu melden.

Landkreis Wittmund

Carolinensiel / Altfunnixsiel - Pkw landet auf dem Dach

Eine 41-jährige Autofahrerin aus Bremen kam am Samstagnachmittag, um 15.35 Uhr, mit ihrem KIA auf der Waterstraat kurz vor Altharlingersiel, vermutlich aufgrund von Wildwechsel, alleinbeteiligt nach links von der Straße ab. Hier kollidierte der KIA mit einem Baum, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Wassergraben. Die Fahrerin und ihr 44-jähriger Beifahrer verletzten sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Beide Personen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Im Einsatz waren hier die umliegenden Ortsfeuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei aus Wittmund. Die Straße war für Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell