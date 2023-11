Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 2 technische Hilfeleistungen in Herdecke

Herdecke (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Herdecke um 10:10 Uhr in den "Kirchender Dorfweg" alarmiert zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Vor Ort leisteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Tragehilfe in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Der Patient wurde sicher und schonend zum Rettungswagen getragen.

Am Samstag mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte dann um 12:52 Uhr in die Straße "In der Schlage". Dort war eine männliche Person gestürzt und eingeschlossen. Das ausgerückte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug konnte die Einsatzfahrt nach rund 3 Minuten abbrechen, da der bereits anwesende Rettungsdienst sich zutritt zum Patienten verschaffen konnte.

