Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schoot - Nägel auf Fahrbahn verteilt/Norden - Betrunken auf Fahrrad unterwegs/Norden - Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schoot - Nägel auf Fahrbahn verteilt

In Upgant Schott wurden am Sonntag durch unbekannte Täter um die einhundert Schrauben in einem Baustellenbereich im Wilde-Äcker-Weg verteilt. Die Täter müssen die Schrauben in der Zeit von 1 Uhr bis 12.20 Uhr hingelegt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Nummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Am Sonntagvormittag hielten Polizeibeamte einen Fahrradfahrer in Norden an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle in der Norddeicher Straße stellten die Polizisten fest, dass der 37-jährige Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Nach Unfall auf Parkplatz geflüchtet

Eine Unfallflucht ereignete sich am Samstagnachmittag in Norden. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Gewerbestraße fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen schwarzen BMW. Dabei wurde die hintere, rechte Tür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Tatzeit war von 14.15 Uhr bis 15 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell