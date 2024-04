Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mehrere Diebstähle begangen/Krummhörn - Kennzeichen gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mehrere Diebstähle begangen

Am Dienstag ist eine junge Frau auf Diebestour durch Aurich gewesen. Eine 20-Jährige wurde in einem Lebensmittelmarkt in der Raiffeisenstraße bei einem Diebstahl beobachtet. Ein Mitarbeiter konnte sie stellen und rief die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte in ihrem Rucksack weiteres Diebesgut, aus verschiedenen Geschäften, gefunden werden. Die junge Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Krummhörn - Kennzeichen gestohlen

In der Krummhörn wurde am Montag das Kennzeichen eines Autos gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten das hintere Kennzeichen eines weißen Mitsubishi, welcher auf einem Lebensmittelparkplatz in der Raiffeisenstraße abgestellt war. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 7.40 Uhr bis 12.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Pewsum unter der Telefonnummer 04923 805710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell