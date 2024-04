Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter fährt ungebremst auf Schilderwagen auf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

A9 Höhe Schleiz (ots)

Gestern Abend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei Schleiz, auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin. Ein Kleintransporter fuhr ungebremst auf einen Schilderwagen im Baustellenbereich auf. Nach ersten Erkenntnissen kam der 53-jährige Fahrer aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schilderwagen. Dieser stand als Vorwarner einer Wanderbaustelle mit Zugfahrzeug auf dem Standstreifen. Sowohl der Fahrer des Kleintransporters, als auch der 35-jährige Fahrzeugführer des Schilderwagens wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Beide Männer wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Autobahnpolizei Thüringen waren der Rettungsdienst, sowie die Feuerwehr für mehrere Stunden im Einsatz. Der rechte und mittlere Fahrstreifen mussten für die Bergungsmaßnahmen ca. 3,5 Stunden gesperrt werden, sodass der nachfolgende Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte. Aktuell wird der Gesamtsachschaden auf 70.000 Euro geschätzt. Des Weiteren waren alle beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, woraufhin diese abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell