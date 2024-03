Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unbelehrbar

Schleifreisen (ots)

Am 23.03.2024 gegen 09:00 Uhr fiel aufmerksamen Beamten der Autobahnpolizei Thüringen auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Gera ein Kleintransporter auf, der augenscheinlich überladen war. Eine anschließende Verwiegung bestätigte den Verdacht. Das Fahrzeug war knapp eine Tonne zu schwer und somit wurde eine Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungsgeld erhoben. Gegen 11:00 Uhr fiel anderen aufmerksamen Beamten der Autobahnpolizei Thüringen der selber Kleintransporter im Bereich Erfurter Kreuz auf. Auch diese Kollegen hatten den Verdacht der Überladung, der sich kurze Zeit später bestätigte. Auf einer Waage wurde der gleiche Wert wie einige Stunden zuvor in Gera gewogen. Der Kleintransporter war also erneut mit einer knappen Tonne zuviel Gewicht unterwegs und hatte die Untersagung der Weiterfahrt augenschenlich ignoriert. Dem unbelehrbaren Fahrer des Kleintransporters wurde nun eine Kralle am Fahrzeug angebracht, sodass eine Weiterfahrt nun unmöglich war. Eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und und die fällige Straf mißmutig vom Fahrer bezahlt.

