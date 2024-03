API-TH: ! Planenschlitzer - Zeugen gesucht !

Autobahnpolizeiinspektion

Heute Nacht trieben Planenschlitzer erneut ihr Unheil auf der A9, in Fahrtrichtung Berlin. Auf dem Rastplatz am Hermsdorfer Kreuz wurden vier Sattelauflieger beschädigt. Aus einem der Fahrzeuge wurden mehrere Kartons mit Spielzeugautos entwendet. Die unbekannten Täter schlitzten dazu die Plane des Aufliegers auf und entfernten die Plombe an der Portaltür. Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf 4.500 Euro geschätzt. Nach Angaben des Fahrzeugführers wurde der Tatzeitraum auf 01:30 Uhr bis 02:10 Uhr eingegrenzt. Von den Tätern und dem Beutegut fehlt bisher jede Spur. Der Fahrer gab an, einen blauen Kleintransporter mit slowakischem Kennzeichen gesehen zu haben, welcher vermutlich mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Für sachdienliche Hinweise zur Tat wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen.

