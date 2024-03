Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Unfall auf der BAB 4 Zeugenaufruf

Schleifreisen (ots)

Am 23.03.2024 kam es um 15:10 Uhr auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt bei km 280,1 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit sieben Personen besetzter PKW kam auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam in der Folge auf die rechtsseitige Böschung, überschlug sich dort und blieb auf dem Dach liegen. Alle Personen verletzten sich bei dem Unfall, zwei von ihnen schwer. Sie mussten mit zwei Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Zur Unfallursachenerforschung wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. In diesem Zusammenhang bittet die Autobahnpolizei Thüringen Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. API Thüringen 036601-70103, 036601-70125

