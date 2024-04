Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrende Zeitbombe gestoppt - Polizei verhindert Schlimmeres

A4 Höhe Hermsdorfer Kreuz

Beamten der Kontrollgruppe für gewerblicher Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizeiinspektion fiel am gestrigen Nachmittag ein Reisebus aus Lettland auf der A4 in Richtung Frankfurt auf, der bereits äußerlich auf einen schlechten technischen Zustand hinwies. Der Reisebus wurde auf dem Autohof Hermsdorfer Kreuz einer intensiven Kontrolle unterzogen. Der anfängliche Verdacht bestätigte sich. Im Reisebus befanden sich 70 Personen eines Kinder- und Jugendchores aus Riga, die auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Thüringen waren. Die Kinder und Jugendlichen waren im Alter von 10 bis 16 Jahren. Aufgrund der offensichtlichen technischen Mängel an der Brems- und Lenkanlage, sowie der Abgasanlage bestand neben einer erheblichen Gefahr für die Verkehrssicherheit auch eine erhebliche Brandgefahr. Die Beamten führten den Reisebus einer DEKRA-Prüfstelle vor, um die Verkehrssicherheit beurteilen zu lassen. Dankenswerterweise durften die Kinder und Jugendlichen die Räumlichkeiten der DEKRA nutzen. Im Ergebnis der technischen Untersuchung durch die Prüfstelle wurde ein neunseitiger Mängelbericht erstellt. Bemerkenswert war dabei, dass die Bremsanlage und Achsaufhängung komplett verschlissen waren. Der Fahrzeugrahmen war an mehreren Stellen durchgerostet und gebrochen. Die Abgasanlage war undicht, sodass neben der erheblichen Brandgefahr auch eine Gefahr für die Kinder und Jugendlichen darin bestand, die giftigen Abgase einzuatmen. Einige Sicherheitsgurte waren zudem beschädigt. Das Urteil des Prüfers ergab, dass der Reisebus verkehrsunsicher ist. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen das lettische Busunternehmen werden umfangreiche Sanktionsmaßnahmen eingeleitet. Der lettische Kinder- und Jugendchor wurde durch ein anderes Thüringer Busunternehmen am Abend abgeholt und zu der Veranstaltung verbracht.

