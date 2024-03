Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen und beteiligtes Auto nach Unfall gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bismarck am Montag, 18. März 2024, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens sowie die beteiligte Autofahrerin oder den beteiligten Autofahrer. Ein 19-jähriger Gelsenkirchener lief nach eigenen Angaben zwischen 23 und 23.30 Uhr zu Fuß auf der Straße Trinenkamp und beachsichtige die Straße zu überqueren, als ihn dort ein dunkler Kleinwagen touchierte. Der Gelsenkirchener stürzte zu Boden und verletzte sich. Er begab sich zur Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Nach Angaben des 19-Jährigen habe der Kleinwagen seine Fahrt nach der Kollision unvermittelt fortgeführt. Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin oder den beteiligten Autofahrer, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6222 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell