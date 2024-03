POL-FR: Vogtsburg - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Titisee-Neustadt] Am Diensttag dem 19.03.2024, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad aus einer geöffneten Garage eines Wohnhauses in der Parkstraße in Titisee. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Rennrad der Marke "Diamant 2016 Retro Rennrad" in der Farbe türkisblau. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die ...

