Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Falschfahrerin auf der Autobahn A 98 unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.03.2024, gegen 07.30 Uhr, war kurzzeitig eine Falschfahrerin auf der Autobahn A 98 unterwegs. Eine Fahrerin eines dunklen BMWs befuhr zunächst die Autobahn 861 von Rheinfelden kommend und fuhr am Autobahndreieck Hochrhein auf die Autobahn A 98 in Fahrrichtung Rheinfelden Ost / Minseln auf. Nach dem Herrschaftsbucktunnel habe die Pkw-Fahrerin ein Wendemanöver auf der Autobahn durchgeführt um in der Folge etwa 1.300 Meter entgegen der Fahrrichtung zu fahren. Am Autobahndreieck Hochrhein habe sie erneut ein Wendemanöver durchgeführt und sei dann schließlich wieder auf die Autobahn 861 in Fahrtrichtung Schweiz aufgefahren. Bei einer sofortigen Überprüfung konnte die Falschfahrerin nicht mehr angetroffen werden. Hier ist nicht bekannt, ob es während der Falschfahrt zu Gefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kam. Die Falschfahrerin soll in einem dunklen BMW unterwegs gewesen sein und blonde schulterlange Haare haben. Sie trug ein weißes Oberteil. An dem gesuchten BMW seien Schweizer Kennzeichen angebracht gewesen.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Falschfahrerin geben können. Ebenso mögen sich Verkehrsteilnehmer bei der Verkehrspolizei melden, welche vielleicht durch die Falschfahrer gefährdet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell