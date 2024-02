Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Containerbrände in Kassel-Nordshausen: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Mehrere Müllcontainer brannten am heutigen Dienstagmorgen in den frühen Morgenstunden an zwei verschiedenen Stellen im Kasseler Stadtteil Nordshausen. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West gehen davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden und auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Brandentstehungen oder auf den Verursacher geben können.

Der erste Brand wurde gegen 5:30 Uhr in der Oberen Bornwiesenstraße, nahe der Straße "Klosterwiese", gemeldet. Dort war ein großer Papiercontainer in Flammen aufgegangen. Nur wenige Minuten später mussten Feuerwehr und Polizei dann zu dem Brand auf dem nahegelegenen Gelände der Grundschule in der Straße "Am Kirchgarten" ausrücken. Dort waren fünf Müllcontainer in Brand geraten und zerstört worden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen vierstelligen Betrag.

Die Kasseler Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung der Brände oder die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

