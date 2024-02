Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ortung nach Handydiebstahl - Polizei findet Cannabisplantage bei Tatverdächtigem in Bad Karlshafen

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel):

Ein Doppelerfolg gelang am letzten Samstag der Polizei aus Hofgeismar. Ein Mann meldete sich auf der Wache und zeigte den Diebstahl seines Handys an. Durch die Ortungsfunktion des Handys lieferte er gleich den Verdächtigen mit dazu. Als die Polizei zur Anschrift des mutmaßlichen Täters fuhr, konnte in der Wohnung zudem eine Cannabisplantage festgestellt werden.

Der 46-jährige Täter aus Bad Karlshafen besuchte einen Bekannten in seiner Wohnung. Dieser stellte, nachdem der 46-jährige die Wohnung verlassen hatte, das Fehlen seines Handys fest. Durch die Ortungsfunktion konnte der Bestohlene das Handy an der Adresse des Diebes orten und informierte die Polizei. Die Beamten fuhren daraufhin umgehend zur Wohnanschrift des Täters. Dieser öffnete den Polizeibeamten die Tür. Beim Betreten der Wohnung nahmen die Beamten einen verdächtigen Marihuanageruch wahr. Bei der genaueren Nachschau konnte eine Cannabisplantage mit 10 Pflanzen, in verschiedenen Wachstumsstadien, in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Dazu beschlagnahmten die Beamten eine kleinere Menge Amphetamin sowie mutmaßliches Drogengeld und weitere Gegenstände die zum Anbau notwendig sind.

Auch das zuvor geklaute und geortete Handy, weswegen die Polizei ursprünglich zu der Adresse gefahren ist, konnte aufgefunden und seinem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben werden.

Der Beschuldigte wurde auf die Dienststelle nach Hofgeismar gebracht und nach Abschluss der ersten Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, wegen dem Verdacht des illegalen Handels und Besitz von Betäubungsmitteln und Diebstahl des Handys, erfolgen durch Beamten der Polizeistation Hofgeismar.

