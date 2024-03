Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt weiter vor Betrugsmaschen

Gelsenkirchen (ots)

Ein Ehepaar aus Hassel ist am Dienstag, 26. März 2024, durch eine Betrugsmasche um einen dreistelligen Geldbetrag betrogen worden. Eine unbekannte Person rief den 66-jährigen Gelsenkirchener gegen 11 Uhr auf seinem Festnetzanschluss an, gab sich als Sicherheitsbeamter seiner Hausbank aus und sagte, dass Gemeinschaftskonto des Ehepaars sei gehackt worden. Aus diesem Grund würde man den Gelsenkirchenern einen Link per E-Mail zuschicken, den sie anklicken und damit eine Stornierung vornehmen würden. Das Ehepaar folgte den Anweisungen und das Telefonat endete. Erst danach kamen den Gelsenkirchenern Zweifel und sie riefen bei ihrer Hausbank an, wo man gemeinsam den Betrug bemerkte. Durch das Anklicken des zugesandten Links wurde ein dreistelliger Betrag vom Konto des betrogenen Ehepaars abgehoben. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei appelliert weiter mit Nachdruck: Vertrauen Sie keinen unbekannten Personen am Telefon, die sie auffordern private Daten herauszugeben oder unbekannte Links anzuklicken. Wenden Sie sich im Zweifel immer an ihre bekannten Kontaktdaten der jeweiligen Institution oder unter der Notfallnummer 110 an die Polizei.

