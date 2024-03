Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein schwarzer BMW fuhr am Donnerstagnachmittag, 21. März 2024, um 14.35 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Schalke in nördliche Richtung und bog verbotenerweise in die Grenzstraße ab. Durch Zufall befand sich unmittelbar hinter der schwarzen Limousine ein Streifenwagen, der die Verfolgung auf der Grenzstraße aufnahm, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Den Anhaltesignalen kam der Autofahrer an der Kreuzung Grenzstraße/Schalker Straße nach. Als die beiden Polizeibeamten auf das Fahrzeug zugingen, um den Fahrer zu kontrollieren, beschleunigte dieser plötzlich sein Auto und bog in die Schalker Straße ab. Dabei ignorierte er den querenden Verkehr, weshalb mehrere Verkehrsteilnehmer zu Bremsmanövern gezwungen wurden. Der flüchtige BMW-Fahrer bog nach links in die Liboriusstraße ein und kurze Zeit später nach rechts auf die Kurt-Schumacher-Straße. Auch in dieser Situation mussten mehrere Fahrzeuge bremsen, um Zusammenstöße zu verhindern. Weil sich in diesem Bereich der Kurt-Schumacher-Straße aktuell eine größere Baustelle befindet, konnte der Flüchtige seine Fahrt nicht fortsetzen. Aus dem BMW stiegen drei männliche Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren aus. Zwei waren gänzlich in schwarz gekleidet, die dritte Person trug ein weißes Oberteil. Sie flüchteten zu Fuß durch die Baustelle in Richtung der Ringstraße. Eine weitere Verfolgung war aufgrund der Verkehrslage nicht möglich.

Der BMW wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren we-gen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Anfangsverdacht eines verbotenen Einzelrennens eingeleitet.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen oder dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 6212 oder unter der 0209 365 2160 mit der Polizei Gelsenkirchen in Verbindung zu setzen.

