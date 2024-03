Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nächtlicher Überfall in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Anlässlich eines körperlichen Übergriffs fuhren Streifenbeamte in den frühen Morgenstunden am Montag, 25. März 2024, zu der Straße Flöz Sonnenschein. Kurz zuvor, gegen 2.45 Uhr, hatten zwei maskierte Personen an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses geklingelt. Daraufhin öffnete der 27-jährige Wohnungsinhaber die Haus- und Wohnungstür und wurde unvermittelt von den bislang unbekannten Tätern mit Baseballschlägern in seiner Wohnung angegriffen. Dort befand sich auch ein 34-jähriger Gelsenkirchener, der ebenfalls angegriffen wurde. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen flüchteten nach dem Übergriff in unbekannte Richtung. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, aus dem sie nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Beide Angreifer waren circa 1,70 Meter groß und schwarz gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit an der genannten Örtlichkeit etwas Auffallendes beobachtet haben, sich zu melden. Sie erreichen das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

