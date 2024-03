Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pkw gerät in Busspur - 2 Verletzte im Bus und hoher Sachschaden

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es gegen 04:20 Uhr im Kreuzungsbereiche der Ringstraße/Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Linienbusses der Bogestra. Beide Fahrzeuge waren parallel in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs, als der Pkw an der Kreuzung aus bisher nicht eindeutigen Gründen nach links in die Busspur geriet und mit dem Linienbus kollidierte. Der Linienbus krachte beim Ausweichversuch nach links gegen die dortige Ampelanlage, die komplett aus dem Boden gerissen wurde. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 60.000 - 70.000 Euro.

Im Linienbus wurden eine 18jährige Mitfahrerin sowie ein weiterer 69jähriger Fahrgast aus dem Sitzen gerissen und stürzten zu Boden. Beide verletzten sich dabei leicht und konnten nach ambulanter ärztlicher Behandlung im Krankenhaus schnell wieder entlassen werden.

Der 20jährige Busfahrer, die 21jährige Pkw-Fahrerin sowie die beiden weiteren Insassen des Pkw blieben unverletzt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei den Unfallbeteiligten nicht.

Da die Ampelanlage an der Kreuzung komplett abgeschaltet werden musste, ist hier in der nächsten Zeit mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell