POL-GE: Ladendiebstahl in Altstadt - Täter gestellt

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Ladendiebe mit zur Wache genommen. Am Donnerstagmittag, 21. März 2024, fielen einer Ladendetektivin einer Drogerie auf der Bahnhofstraße zwei Männer auf. Die 45-Jährige hatte das Duo bereits in den Tagen zuvor im Laden beobachtet, wie es immer wieder Fotos von hochwertigem Parfum machte. Gegen 12.20 Uhr am Donnerstag entwendeten sie dann schließlich einen hochwertigen Duft und verließen danach umgehend den Laden. Die in die Altstadt alarmierten Polizeibeamten stoppten die beiden Männer im Alter von 24 und 29 Jahren.

Sowohl der 29-Jährige aus Rüthen im Kreis Soest als auch der 24-Jährige Gelsenkirchener wurden mit zur Polizeiwache genommen. Bei den polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass gegen den Gelsenkirchener noch ein offener Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Zudem wurden die Mobiltelefon der beiden Männer sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

