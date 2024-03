Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung

Gelsenkirchen (ots)

Feuerwehr und Polizei waren am Dienstagabend, 19. März 2024, an der Feldhauser Straße/Ecke Xantener Straße in Scholven im Einsatz. Dort kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines leerstehenden Mehrfamilienhauses. Dabei entstand Sachschaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Da sonstige Ursachen nach bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen werden, geht die Polizei davon aus, dass das Feuer fahrlässig oder absichtlich gelegt worden ist. Zeugen, die zur Tatzeit gegen 17.50 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell