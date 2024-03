Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in Bulmke-Hüllen - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Polizeiwache im Süden Gelsenkirchens erschien am Dienstag, 19. März 2024, eine 61-jährige Frau und erstatte eine Strafanzeige wegen versuchter räuberischer Erpressung in Bulmke-Hüllen. Die Gelsenkirchenerin war am Tag zuvor gegen 19.30 Uhr mit ihrem Hund auf der Plutostraße in Richtung des dortigen Kindergartens unterwegs, als sie auf Höhe des Fußballplatzes von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Männer forderten die Frau auf, ihr Portemonnaie und ihr Handy herauszugeben. Weil die 61-Jährige die Aufforderung ignorierte, ergriff einer der Tatverdächtigen die Frau an ihrer Jacke, wogegen sie sich körperlich zur Wehr setzte. Der zweite Tatverdächtige stieß die Gelsenkirchenerin daraufhin zu Boden. Der Angreifer schlug weiterhin auf die Frau ein, wobei sie leicht verletzt wurde. Ohne Beute flüchteten die beiden Männer auf einem grünen E-Scooter in Richtung des Bulmker Parks.

Ein Tatverdächtiger war circa 1,70 Meter groß, circa 20 Jahre alt, von schlanker Statur und trug einen grau/beigen Kapuzenpullover mit einer Tasche im Bauchbereich.

Der zweite Tatverdächtige war circa 1,75 Meter groß, circa 20 bis 25 Jahre alt, von kräftiger Statur, hatte kurze dunkle Haare und war mit einer olivgrünen Jacke bekleidet.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder die den Tathergang beobachtet haben. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

