POL-GE: Randalierer beschädigt Autos und greift Polizisten in Schalke an

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen alarmierten am Montagnachmittag, 18. März 2024, gegen 17.15 Uhr die Polizei, weil ein Mann mit zwei Stangen auf geparkte Autos in der Liboriusstraße in Schalke einschlug und diese beschädigte. Eine Streifenwagenbesatzung sprach den Randalierer an und forderte ihn auf, die Schlagwerkzeuge niederzulegen. Entgegen der Aufforderung ging der 41-jährige Gelsenkirchener in bedrohlicher Weise auf die Beamten zu. Um einen Angriff abzuwehren, setzten die Beamten nach mehrfacher Androhung ihre Distanz-Elektro-Impuls-Geräte (DEIG) ein. Der Angreifer ging daraufhin zu Boden und die Polizisten konnten den Mann mit Handfesseln fixieren. Bei dieser Maßnahme wurde der Gelsenkirchener leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten 41-Jährigen und brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Dort stellte ein Arzt einen psychischen Ausnahmezustand fest, weshalb er stationär untergebracht wurde. Die Polizeibeamten blieben unverletzt und fertigten Strafanzeigen wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

