Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den tatverdächtigen Angreifer?

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Bild aus einem sozialen Medium sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in Gelsenkirchen-Altstadt. Am Freitag, 31. März 2023, hielt sich ein 28-jähriger Gelsenkirchener gegen 16 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes auf. Dort wurde er von zwei ihm flüchtig bekannten Personen angesprochen. Dabei kam es zum Streit, woraufhin die beiden Unbekannten den 28-Jährigen unvermittelt schlugen. Auch als der Gelsenkirchener am Boden lag, wurde weiter auf ihn eingeschlagen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Innenstadt. Der schwer verletzte 28-Jährige musste danach in einem Krankenhaus behandelt werden.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/130262

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell