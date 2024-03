POL-GE: Verkehrsunfallbilanz 2023 für Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem besonders schweren Fall des Diebstahls nach Zeugen. Ein Firmeninhaber rief am vergangenen Samstag, 16. März 2025, gegen 12 Uhr die Polizei, als er den Einbruch bemerkte. Der oder die Täter drangen in das Gebäude an der Daimlerstraße in Erle ein und entwendeten rund eine Tonne Schweißdraht, die sie in einen dunkelblauen Firmentransporter der Marke Mercedes ...

