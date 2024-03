Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl in Erler Firma/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem besonders schweren Fall des Diebstahls nach Zeugen. Ein Firmeninhaber rief am vergangenen Samstag, 16. März 2025, gegen 12 Uhr die Polizei, als er den Einbruch bemerkte. Der oder die Täter drangen in das Gebäude an der Daimlerstraße in Erle ein und entwendeten rund eine Tonne Schweißdraht, die sie in einen dunkelblauen Firmentransporter der Marke Mercedes (Sprinter) luden und ebenfalls stahlen. In einem Büroraum, dessen Scheiben extra mit einem Sichtschutz verklebt wurden, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu einem Tresor, aus dem sie Bargeld entwendeten. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 15. März 2024, 14 Uhr, bis zur Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

