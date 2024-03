POL-GE: Zwei Festnahmen nach Tageswohnungseinbruch

Gelsenkirchen (ots) - Mit der Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl. Der bislang Unbekannte entwendete am Donnerstag, 12. Oktober 2023, zwischen 5.45 Uhr und 7 Uhr mehrere Gegenstände von einer Baustelle an einer U-Bahn Haltestelle am Heinrich-König-Platz in der Altstadt. Er verstaute das Diebesgut in einem mitgeführten ...

