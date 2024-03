Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straßenbahnfahrer mit Laserpointer geblendet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Als ein Straßenbahnfahrer der Linie 301 am Donnerstagmorgen, 14. März 2024, gegen 8.10 Uhr in die Haltestelle am Hauptbahnhof Gelsenkirchen einfuhr, wurde er durch einen unbekannten Tatverdächtigen mit einem Laserpointer geblendet. Der 46-jährige Gelsenkirchener gab an, dass er sich mit seiner Bahn auf Höhe der Notrufsäule befand, als er den roten Lichtstrahl in seinem Auge wahrnahm. Da er kurze Zeit später Schmerzen in dem Auge verspürte, musste der Gelsenkirchener seine Arbeit abbrechen. Anwesende Zeugen berichteten den Beamten vor Ort, dass zuvor ein Jugendlicher mit einem Laserpointer gesehen wurde.

Die gesuchte Person ist 14 bis 16 Jahre alt, von kräftiger Statur, trug eine dunkle Jeans, eine schwarze Jacke mit weißem Reißverschluss, Sneaker und eine schwarze Mütze.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder zu der gesuchten Person machen können, sich bei dem zuständigen Fachkommissariat unter 0209 365 6200 oder unter der Einsatzleitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell