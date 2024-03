POL-GE: Nachtrag zum Verkehrsunfall mit Streifenwagen: Verletzter Junge wieder Zuhause

Gelsenkirchen (ots) - In den frühen Morgenstunden hat die Polizei zwei Tatverdächtige in Zusammenhang mit einem Einbruch in Bulmke-Hüllen vorläufig festgenommen. Gegen 3.10 Uhr am Donnerstag, 14. März 2024, meldete sich der Wachdienst einer Firma in der Europastraße bei der Polizei, weil er beobachtet hatte, wie zwei Unbekannte dabei waren, Kupferkabel zu stehlen. Als er die beiden Männer ansprach, flüchteten sie ...

