Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Trunkenheitsfahrt endet an einer Laterne

Anröchte (ots)

Am Heiligen Abend, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Erwitte. Kurz vor der Einmündung zur Berger Straße kam er von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Laterne auf dem rechten Gehweg. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann so schwer verletzt, dass er mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Da der Pkw jede Menge Betriebsstoffe verlor, musste auch die Feuerwehr Anröchte alarmiert werden. Als die Beamten in dem unfallbeschädigten Pkw einige leere Schnapsflaschen fanden, lag der Verdacht nahe, dass diese von dem Fahrer zuvor geleert worden waren. Im Krankenhaus bestätigte sich dann der Verdacht einer folgenschweren Trunkenheitsfahrt bei dem Mann aus Rheda-Wiedenbrück. Es wurde eine Blutprobe entnommen und zudem der Führerschein sichergestellt. (hn)

