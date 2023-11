POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

Hildesheim (ots) - Alfeld (ni) - Am 28.11.2023, kurz nach 18 Uhr, kommt es am Alfelder Busbahnhof zu einer Bedrohung einer 6-köpfigen Gruppe Jugendlicher. Ein stark alkoholisierter 33-jähriger Alfelder holt aus seinem mitgeführten Rucksack eine Luftpistole heraus und zielt auf die in seiner Nähe stehende Gruppe Jugendlicher. Diese fühlen sich durch diese Handlung bedroht. Die Motivlagedazu ist derzeit noch unklar. ...

