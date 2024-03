Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Spielabbruch in der Kreisliga

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende eine Strafanzeige nach einer Körperverletzung während eines Fußballspiels in Buer aufgenommen. Gegen 15.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntag, 17. März 2024, zum Sportplatz Lohmühle gerufen. Laut Zeugenaussagen hatte der Schiedsrichter einer Partie in der Kreisliga B einen Elfmeter für die Gastmannschaft gepfiffen. Daraufhin sei es zur Rudelbildung gekommen, in Folge dessen ein Spieler der Heimmannschaft einen Spieler der Gäste getreten habe. Der Unparteiische brach daraufhin das Spiel ab. Der 24-jährige Spieler, der den Tritt abbekommen hatte, musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen gegen einen 32-jährigen Gelsenkirchener dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell