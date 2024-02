Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Baustellencontainer - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am gestrigen Montag gegen 07:30 Uhr wurde ein Einbruch-Diebstahl in einen Container auf einer Baustelle in der Niederbergheimer Straße festgestellt. Der Einbruch muss sich am Wochenende in der Zeit von Freitag 14 Uhr bis Montag 07:30 Uhr ereignet haben. Der Container wurde an der Tür aufgebrochen, die Täter erbeuteten Kabel und Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (rb)

