Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 09.20 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug in der Bockenemer Straße (Höhe Minigolfanlage) in Seesen. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe ...

mehr