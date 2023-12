Goslar (ots) - Anzeige wegen Sachbeschädigung: In der Zeit von Dienstag, den 12. Dezember 2023, 18.00 Uhr, bis zur Feststellung am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, 13.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Sachbeschädigung an einem geparkten silbernen Skoda Fabia begangen. Der Pkw parkte auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Schlewecker Straße in Bad Harzburg, als der oder die Täter an allen ...

mehr