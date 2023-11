Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Unbekannte brechen in Bäckerei in Buchheim und Café in Hugstetten ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 07.11.2023, in eine Bäckerei in der Hauptstraße in March-Buchheim eingebrochen. Es wurde Bargeld entwendet. An der Eingangstür entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Bereits am 26.10.2023 waren Unbekannte in dieselbe Filiale eingebrochen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5634728). Ob es sich im aktuellen Fall um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ebenfalls in der Nacht auf den 07.11.2023 wurde in ein Café am Bahnhof in Hugstetten eingebrochen. Auch hier verschafften sich Unbekannte Zutritt über die Eingangstür, nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Geld aus einer Kasse entwendet.

Ob zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, wird durch die Polizei geprüft. Der Polizeiposten March bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 07665/9342940. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Breisach (07667/9117-0) rund um die Uhr entgegen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell