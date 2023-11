Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht in der Mecklenburger Straße - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Mecklenburger Straße in WT-Tiengen wurde am Montag, 06.11.2023, zwischen 10.00 Uhr und 14:00 Uhr, ein geparkter Audi A4 beschädigt. Der Audi wies Beschädigungen hinten rechts auf, die durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein dürften. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Audi liegt bei mehreren hundert Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell