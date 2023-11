POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Diebstahl von Diesel aus Baumaschine - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 06.11.2023, hat in Klettgau-Erzingen ein Lkw-Anhänger gebrannt. Durch das beherzte Eingreifen des Fahrers, von Mitarbeitern einer angrenzenden Firma und letztlich der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und der Sachschaden in Grenzen gehalten werden. Gegen 08:10 Uhr hatte der Lkw-Fahrer nahe der Bahngleise angehalten. Beim Aussteigen bemerkte er einen Brand im Bereich eines Reifens an ...

mehr