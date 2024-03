Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 62-Jähriger am Busbahnhof schwer verletzt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Körperverletzungsdelikt am Gelsenkirchener Busbahnhof nach Zeugen der Tat. Ein 62 Jahre alter Mann hatte dort am vergangenen Freitag, 15. März 2024, nach eigener Aussage um 16.16 Uhr am Bahnsteig eine Gruppe Jugendliche gebeten, beiseite zu gehen, damit er vorbeigehen könne. Daraufhin habe einer der Jugendlichen ein Messer gezogen und ihn damit verletzt. Der Mann stieg anschließend in den Bus und fuhr nach Hause. Dort wählte er den Notruf. Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten versorgten die Wunde notdürftig, bevor sich Rettungskräfte um den schwer verletzten Mann kümmerten und ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen ein und sicherten umfangreiche Spuren. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 7510 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

