Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach KFZ-Diebstahl vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Montagabend, 18. März 2024, 21.59 Uhr: Ein 61 Jahre alter Mann bekommt auf seinem Mobiltelefon eine Meldung, dass sein Auto bewegt worden sei. Als er aus dem Fenster sieht, ist der Jeep tatsächlich weg. Der Gelsenkirchener ruft umgehend die Polizei, die eine Fahndung einleitet. Der Geschädigte zeigt den Beamten auf seinem Handy, wo sich das Auto aktuell befindet, in dass er einen GPS-Sender eingebaut hatte. In einem Hinterhof in Essen finden die Beamten so das Fahrzeug und nehmen einen 45 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wegen des Verdachts des Kfz-Diebstahls vorläufig fest und bringen ihn in das Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell