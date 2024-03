Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unter dem Einfluss von Drogen über Rot gefahren

Gelsenkirchen (ots)

In den späten Abendstunden am Montag, 18. März 2024, gegen 23 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer eines Sprinters, nachdem dieser in das Rotlicht an der Kreuzung Hans-Böckler-Allee/Feldmarkstraße in der Feldmark missachtete. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis wurden die Streifenbeamten stutzig. Diese wies einige Fälschungsmerkmale auf und bei einer genaueren Überprüfung konnte der ausländische Führerschein als Totalfälschung erkannt werden. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt. Zudem fielen den aufmerksamen Polizeibeamten die stark erweiterten Pupillen und die verzögerten Reaktionen des 32-jährigen Duisburgers auf. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain sowie weitere berauschende Mittel. Die Polizisten fuhren den Mann daraufhin zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nun erwarten den Fahrer nicht nur eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Missachtung des Rotlichtes, sondern auch Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Das Reaktionsvermögen ist unter dem Einfluss berauschender Mittel deutlich geschwächt. Wer ein Fahrzeug in fahruntüchtigem Zustand führt, gefährdet sich und andere. Bitte setzen Sie sich nur ans Steuer, wenn Sie absolut fahrtauglich sind.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell