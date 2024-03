Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallflucht in der Feldmark - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall in der Feldmark am frühen Montagmorgen, 18. März 2024. Gegen 3.40 Uhr waren drei Essener in einem VW Golf auf der Feldmarkstraße in Richtung Nienhausenstraße unterwegs. Da sie beabsichtigten nach links auf die Nienhausenstraße abzubiegen, hatten sich der 21-jährige Fahrer bereits frühzeitig auf der linken der beiden Spuren auf der Feldmarkstraße eingeordnet. Ein weißer Sprinter, der ebenfalls auf der linken Spur von hinten kam, fuhr dem Golf sehr dicht auf. Danach setzte er zum Überholmanöver durch den Gegenverkehr an, wobei er den Golf am Heck berührte, wodurch der VW gegen die Kante des Gehwegs stieß. Anschließend fuhr der Sprinter durch den Gegenverkehr weiter und bog schließlich nach links auf die Nienhausenstraße in Richtung Essen ab. Der Golf kam aufgrund der Schäden durch den Unfall zum Stehen und musste später abgeschleppt werden. Ein 20-Jähriger, der ebenfalls im Auto saß, wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des weißen Sprinters sich zu melden. Gleichzeitig bitten wir Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Sprinter und dessen Fahrer bzw. Fahrerin geben können, sich ebenfalls telefonisch zu melden. Entsprechende Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell