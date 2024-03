Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 52-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagabend, 19. März 2024, sind um 18.50 Uhr auf der Uferstraße in Schalke-Nord zwei Radfahrer zusammengestoßen. Dabei verletzte sich einer der Beteiligten, ein 52 Jahre alter Mann aus Bochum, schwer. Der zweite Beteiligte, ein 44 Jahre alter Mann aus Dinslaken, blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den Geschädigten nach einer Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

