Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raubdelikt am Sonntag, 24. März 2024, in Buer Zeugen der Tat. Ein 40-jähriger Gelsenkirchen lief gegen 12.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Mühlenstraße in Richtung Gräffstraße. Unter einer Brücke zwischen dem Nordring und der Gräffstraße sei er unvermittelt von zwei Unbekannten von hinten geschubst, in den Schwitzkasten genommen und um einen dreistelligen Geldbetrag beraubt worden. Nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Nordring. Der erste Unbekannte ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Jogginghose mit weiß-roten Streifen an der Seite bekleidet und trug eine graue Daunenjacke sowie eine Basecap. Der zweite Tatverdächtige ist in etwa 28 bis 32 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er trug eine blau-weiße Jacke und ebenfalls eine Basecap. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder der Tat selbst geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0209 365 8112 bei dem zuständigen Kriminalkommissariat oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

