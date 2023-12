Kalkar (ots) - Am 14.08.2023 entwendete die unbekannte Täterin in Kalkar die Geldbörse eines Geschädigten, in der sich neben 90 Euro Bargeld auch Debit- und Kreditkarten befanden. Anschließend versuchte die unbekannte Täterin am 14.08.2023 gegen 17:05 Uhr mit den Karten des Geschädigten Bargeld bei der ...

mehr