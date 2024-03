POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den tatverdächtigen Ladendieb?

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raubdelikt am Sonntag, 24. März 2024, in Buer Zeugen der Tat. Ein 40-jähriger Gelsenkirchen lief gegen 12.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Mühlenstraße in Richtung Gräffstraße. Unter einer Brücke zwischen dem Nordring und der Gräffstraße sei er unvermittelt von zwei Unbekannten von hinten geschubst, in den Schwitzkasten genommen und um einen ...

