Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit Wolf

Schleifreisen (ots)

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Schleiz der BAB 9 in Richtung Berlin ein Verkehrsunfall. Der 50-jährige BMW-Fahrer aus Niedersachsen, der auf der mittleren Fahrspur fuhr, konnte dem von links wechselnden Tier nicht mehr ausweichen. Er meldete bereits über Notruf, dass es sich wahrscheinlich um einen Wolf gehandelt haben könnte. Beim Eintreffen der aufnehmenden Polizeibeamten der Autobahnpolizei bestätigte sich der Sachverhalt. Das Tier war bereits durch die Kollision mit dem Pkw verendet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden im Frontbereich von ca. 5000 Euro. Im Tagesverlauf konnte am Samstag durch einen sogenannten Rissgutachter des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Weimar bei Besichtigung des Tieres bestätigt werden, dass es sich um ein weibliches Tier (Fähe) handelte. Dieses wurde vorerst nach Weimar zur weiteren Untersuchung, u.a. die Herkunft zu bestimmen, verbracht.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell