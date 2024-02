Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: nach Unfall auf der L 1125 sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (25.02.2024) ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Bietigheim-Bissingen und Großsachsenheim ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen sucht. Ein 27 Jahre alter Audi-Lenker befuhr in einer Kolonne die Landesstraße in Fahrtrichtung Großsachsenheim. Vermutlich ohne sich ausreichend zu vergewissern, ob Gegenverkehr herrschte, setzte der Audi-Fahrer zum Überholen an. Ein entgegenkommender 29-jähriger Porsche-Lenker musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Bei diesem Ausweichmanöver kurz nach der Einmündung "Mühlsteige" erlitte der Porsche-Fahrer leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug blieb vermutlich jedoch heil. Als die alarmierte Streifenwagenbesatzung am Unfallort eintraf, hatten sich Verkehrsteilnehmende, die den Unfall beobachtet hatten, bereits entfernt. Die Polizei bitte nun insbesondere diese Personen, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

