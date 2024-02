Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (24.02.2024) kam es um 20:19 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kolpingweg in Weil der Stadt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass die Küche in einer Wohnung im Erdgeschoss in Flammen stand. Der Rauch war bereits ins Treppenhaus gezogen. Der Feuerwehr gelang es das Feuer zu löschen, bevor es sich auf weitere Gebäudeteile ausbreiten konnte. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen konnten alle Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Sie wurden vorrübergehend in einer nahegelegenen Festhalle untergebracht. Um 23:44 Uhr, nach einer Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr, konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Brandursache war vermutlich eine Zigarette. Ermittlungen hierzu dauern an. Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss ist nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner wurde durch die Stadt untergebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell